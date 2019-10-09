الهجرة تعيد اكثر من 150 لاجئا عراقيا من تركيا

كشفت مكتب وزارة الهجرة والمهجرين في تركيا، الاربعاء، عن إعادة 154 لاجئا عراقيا من تركيا الى ارض الوطن ضمن تنفيذ برنامج العودة الطوعية المجانية عبر منفذ ابراهيم الخليل في قضاء زاخو التابع الى دهوك .
وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الوزارة أعادت اليوم وجبة جديدة من العراقيين المتواجدين في دول المهجر تركيا ضمن برنامجها العودة الطوعية المجانية والبالغ عددهم 154 لاجئا"، مبينا ان "رحلة العودة لللاجئين العراقين كانت من محافظات ( انقرة، سامسون، كوتاهيا، اسكي شهير، يوزكات وجروم) التركية".
وتابع دوسة ان "مكتب الوزارة في تركيا وبالتنسيق مع وزارة النقل مستمر بنقل العائدين من تركيا عن الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد".
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