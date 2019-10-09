اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن غلق مركز للتجميل والقبض على منتحل صفة طبيب في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فريق مشترك من دائرة التفتيش/ قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة اغلق مركزا للتجميل غير مجاز في منطقة حي الجامعة في بغداد ".

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واضاف ان "المركز المذكور يحتوي على صالة لعمليات شفط الشحوم"، مشيرة الى انه "جرى خلال العملية القاء القبض على شخص ينتحل صفحة طبيب يعمل في المركز المذكور وفق اوامر قضائية والتحفظ على الموجودات ".

الجدير بالذكر ان دائرة التفتيش تواصل متابعتها للقطاع الصحي الخاص من خلال الجولات الميدانية في بغداد والمحافظات وتعزيز التعاون مع الجهات الامنية بغية تعزيز الامن الصحي للمواطنين.