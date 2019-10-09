بالفيديو: الآلاف من العاطلين عن العمل يسجلون أسماءهم لدى وزارة العمل

منظر لالاف الاشخاص، هو الحال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. والامر يعود الى تسجيل اسماء العاطلين عن العمل في سجلات الوزارة، من أجل الحصول على منحة حددت لثلاثة اشهر.

تخوف آخر انتاب المواطن من عدم الوفاء وتوزيع المنح المالية المذكورة. أما الوزارة بدورها، فأكدت المضي بالإجراءات وتوزيع كل المنح للمسجلين داخل الوزارة. كما شددت على ضرورة الحذر من الاستمارات الباطلة التي توزع خارجها.