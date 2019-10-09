توجه الآلاف من المواطنين العاطلين عن العمل الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل التسجيل على المنحة التي أقرتها الحكومة ولمدة ثلاثة أشهر.
تخوف آخر انتاب المواطن من عدم الوفاء وتوزيع المنح المالية المذكورة. أما الوزارة بدورها، فأكدت المضي بالإجراءات وتوزيع كل المنح للمسجلين داخل الوزارة. كما شددت على ضرورة الحذر من الاستمارات الباطلة التي توزع خارجها.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الآلاف من العاطلين عن العمل يسجلون أسماءهم لدى وزارة العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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