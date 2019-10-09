اسود الرافدين يكثفون استعداتهم قبل اللقاء المرتقب مع هونغ كونغ

وصل صباح أمس الثلاثاء الطاقم التحكيمي الاماراتي لقيادة مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب هونغ كونغ الى مقر إقامتهم في فندق مناوي باشا، بينما وصل منتخب هونغ كونغ الى مقر الإقامة في فندق شيراتون صباح يوم امس ايضا، وخاض اولى وحداته التدريبية في ملعب (A) بالمدينة الرياضية ، بينما ستكون الوحدتان التدريبيتان ليوم غد في الملعب الرئيسي.

يعقد اليوم الاربعاء المؤتمر الصحفي لمباراة منتخبنا الوطني امام منتخب هونغ كونغ في فندق مناوي باشا بقاعة السياب عند الساعة (30-12) ظهرا.

رهن الإشارة



على صعيد متصل، اوضح لاعب منتخبنا الوطني، علاء عبد الزهرة، ان "الاستعدادات جارية على قدم وساق لمباراة يوم غد الخميس، وفريقنا في اتم الجاهزية لخوض اللقاء المهم الذي يعد الاول بعد رفع الحظر كونه ضمن التصفيات المزدوجة لكاس العالم وامم اسيا، ونحن عازمون على خطف نقاط المباراة، وسنصب جل تركيزنا من اجل الحصول على العلامة وافراح الجماهير العراقية، وان شاء الله سنجلب ٦ نقاط من المباراتين المقبلتين امام منتخبي هونغ كونغ وكمبوديا، اما عن العودة لصفوف المنتخب فهذا شرف لأي لاعب بارتداء فانيلة المنتخب الوطني، ومتى ما يحتاجني الوطن فأنا رهن الإشارة".



من جانبه، عزّى لاعب منتخبنا الوطني، علي عدنان، عوائل الشهداء الذين سقطوا مؤخرا في التظاهرات، واكد عدنان: "اننا عازمون على تحقيق نتيجة ايجابية نرضي بها الشارع الرياضي، واليوم قد اكتملت صفوف المنتخب الوطني، وستكون الصورة واضحة للمدرب بغية وضع اللمسات الاخيرة قبل دخولنا المباراة".

واضاف عدنان: "عانيت كثيرا من اجل الوصول الى بعثة منتخبنا، والحضور بوقت مبكر بغية الدخول في تدريبات الفريق، حيث خضت رحلة شاقة لما يقارب الـ٢٥ ساعة طيران، وهذا واجبي من اجل تمثيل بلدي، ومن خلالكم أطالب جماهيرنا الرياضية بالحضور لمساندة منتخبنا الوطني في هذه المباراة".

