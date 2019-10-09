مساع لتأجيل التظاهرات لما بعد انتهاء مراسم زيارة الأربعينية

كشف مصدر سياسي، عن وجود مساع حكومية لتأجيل التظاهرات لبعد انتهاء مراسم زيارة الأربعينية، مبينا ان رجال دين ووجهاء وأعياناً من مدن التظاهرات الرئيسة يتولون الموضوع.

وقال المصدر ان "لجنة حكومية تسعى للتواصل من خلال شخصيات قبلية ودينية، مع محركي التظاهرات في بغداد والناصرية والنجف والديوانية، بهدف الحصول على اتفاق يقضي بوقف التظاهرات، لحين انتهاء مراسم زيارة أربعينية استشهاد الإمام الحسين، والذي يتطلب استعدادات أمنية وخدمية كبيرة مع التوقعات التي تتحدث عن احتمال ارتفاع عدد الزائرين".

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واضاف أن "رجال دين ووجهاء وأعياناً من مدن التظاهرات الرئيسة يتولون الموضوع"، لافتا الى ان "هناك أمل بتقبل المتظاهرين ذلك وعدم استغلال الزيارة أو تعكير صفوها، كما أنّ الحكومة تتعهد باستمرار الحراك والتفاعل السريع مع طلبات المتظاهرين".

يذكر أن زيارة الأربعين تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشيا على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.