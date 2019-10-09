حلق رأس زوجته بعدما وجد شعرة في فطوره!

ونفّذت الشرطة عمليات دهم في قرية واقعة في منطقة جويبورهات (شمال غرب) وألقت القبض على بابلو موندل البالغ 35 عاماً بعدما أبلغ قرويون الشرطة بالحادث.

الزوجان في مركز الشرطة

وقال شرطي يدعى شهريار خان لوكالة "فرانس برس": "وجد الرجل شعرة بشرية على وجبة الأرز والحليب التي حضرتها له زوجته، فاستشاط غضبا وألقى باللوم عليها. ثم تناول شفرة وحلق شعر رأسها عنوة".

وأوضح خان أن السلطات وجّهت إلى بابلو تهمة "التسبب طوعاً في الأذى الحاد"، وهي جريمة يعاقب عليها في البلاد بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، وأيضا بـ"خدش حياء" الزوجة البالغة من العمر 23 عاماً.

وقال ناشطون إن الحادث يسلّط الضوء على العنف المتزايد الذي يمارس على النساء في بنغلادش رغم القوانين الموجودة لحمايتهن من الاعتداءات الجسدية والجنسية.