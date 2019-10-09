كفيفة تسهم بتأسيس معهد للمكفوفين بالعراق

لم تكن تدرك خابور محمد علي (49 عاما) حين كانت في الـ13 من عمرها أنها ستكمل بقية حياتها كفيفة.
خابور ولدت في مدينة دهوك في إقليم كردستان العراق أختا لثلاثة أشقاء كلهم مكفوفون، لكن عمى البصر لم ينفذ إلى البصيرة.
وقد تمكنت خابور من إكمال تعليمها ثم العمل معلمة بمعهد المكفوفين في دهوك، الذي أسهمت في تأسيسه بنفسها لشعورها بأهمية الاهتمام بشريحة المكفوفين.
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