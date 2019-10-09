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كفيفة تسهم بتأسيس معهد للمكفوفين بالعراق

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لم تكن تدرك خابور محمد علي (49 عاما) حين كانت في الـ13 من عمرها أنها ستكمل بقية حياتها كفيفة.
خابور ولدت في مدينة دهوك في إقليم كردستان العراق أختا لثلاثة أشقاء كلهم مكفوفون، لكن عمى البصر لم ينفذ إلى البصيرة.

وقد تمكنت خابور من إكمال تعليمها ثم العمل معلمة بمعهد المكفوفين في دهوك، الذي أسهمت في تأسيسه بنفسها لشعورها بأهمية الاهتمام بشريحة المكفوفين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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