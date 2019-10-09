كفيفة تسهم بتأسيس معهد للمكفوفين بالعراق

خابور ولدت في مدينة دهوك في إقليم كردستان العراق أختا لثلاثة أشقاء كلهم مكفوفون، لكن عمى البصر لم ينفذ إلى البصيرة.

وقد تمكنت خابور من إكمال تعليمها ثم العمل معلمة بمعهد المكفوفين في دهوك، الذي أسهمت في تأسيسه بنفسها لشعورها بأهمية الاهتمام بشريحة المكفوفين.