أبو الغيط محذرا من العدوان التركي على سوريا: يشعل الصراع ويعيد داعش

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من التوغل التركي في سوريا، مشيراً إلى أنه يهدد بإشعال المزيد من الصراعات شمال هذا البلد، وقد يسمح باستعادة تنظيم داعش الإرهابي لبعض قوته.

وأعرب أبو الغيط، الأربعاء، عن قلقه وانزعاجه حيال الخطط المعلنة والاستعدادات الجارية من جانب تركيا للقيام بعملية عسكرية في العمق السوري.

وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن العملية المزمعة من جانب أنقرة تمثل انتهاكاً صريحاً للسيادة السورية، وتهدد وحدة تراب هذا البلد، وتفتح الباب أمام المزيد من التدهور في الموقف الأمني والإنساني.

وأوضح المصدر، في بيان له اليوم، أن التدخلات الأجنبية في سوريا مدانة ومرفوضة أياً كان الطرف الذي يمارسها.

وطالبت الجامعة العربية إعطاء دفعة للعملية السياسية بعد تشكيل اللجنة الدستورية، وليس الانخراط في مزيد من التصعيد العسكري، بحسب البيان.

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كان المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية قد أكد في اجتماعه الأخير الشهر الماضي على إدانة التدخلات الخارجية في عموم سوريا، مطالباً الجانب التركي بسحب قواته من كافة الأراضي السورية.

ورفض المجلس أيضاً أية ترتيبات قد ترسخ لواقع جديد على الأراضي السورية بما لا ينسجم مع الاتفاقات والقوانين الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتصدي للعدوان التركي شمال شرقي البلاد.

واتهمت أنقرة بمساعدة "داعش" بالسلاح، موضحة أن التهديد التركي بالهجوم على الشمال السوري هدفه فتح أراض جديدة لعناصر التنظيم الإرهابي.



وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية نحو 12 ألف مسلح في شمال شرق البلاد، كما يسيطر الأكراد أيضا على مخيم الهول السوري، الذي يضم أكثر من 70 ألف شخص معظمهم من زوجات وأطفال مقاتلي داعش.

وأكدت أنقرة، الثلاثاء، استكمال الاستعدادات لشن عملية عسكرية في شمال سوريا، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه لم يتخل عن الأكراد بعد تصريحات أوحت بخلاف ذلك.

وأرسلت تركيا مركبات مدرعة جديدة إلى حدودها مع سوريا، مساء أمس، وشوهدت قافلة قرب بلدة أقجة قلعة في محافظة شانلي أورفا التركية، وفقا لصحفي في فرانس برس.