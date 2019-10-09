طوارئ السودان وعجز موازنة تركيا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الأربعاء 9 أكتوبر، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون: "ليبراسيون": الشارع العراقي ضد إيران ومليشياتها قتلت المتظاهرين، صحيفة تحذر: أردوغان يستغل خلافات ترامب والبنتاجون لغزو سوريا، "الوفاق" تواصل جرائمها.. المرتزقة يلاحقون المدنيين جنوبي ليبيا، سيناتور أمريكي يحذر تركيا: لا ضوء أخضر لغزو شمال سوريا.

كما تتابعون في عالم السياسة أيضا: سودانيون عن دعوات الإخوان للتظاهر: مسمومة وتغذي الإرهاب، قرقاش: أداء الإمارات في التحالف العربي أسمى من الأكاذيب، وزير دفاع السودان: علاقاتنا مع مصر ستكون نموذجا بالمنطقة، مصدر لـ"العين الإخبارية": حمدوك طلب تمديد الطوارئ.. والسيادي يوافق.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: 4.15 مليار دولار عجزا بموازنة تركيا في 9 أشهر، والصين تحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات عن شركاتها.

وفي الفن تقرأون: 5 مشاهد صادمة في "الجوكر" تثير رعب الجمهور

وتستعرضون في المنوعات: مهرجان الدوسيرا الهندي.. احتفال سنوي بانتصار الخير على الشر.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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