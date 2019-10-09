جولة أفريقية لأعضاء "السيادي السوداني" تشمل نيروبي وجوهانسبرج

أكدت مصادر لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء، أن رئيس مجلس السيادة السوداني وأعضاء المجلس سيقومون بجولات لعددٍ من الدول الأفريقية بشكل منفرد.

وقالت المصادر إن أعضاء "السيادي السوداني" ناقشوا في اجتماعهم، الإثنين، زيارة رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى العاصمة الكينية نيروبي في إطار الجولة الأفريقية المزمعة.

وتأجلت زيارة البرهان إلى نيروبي منذ وقت طويل، قبل أن يتقرر قيامه بها عقب عودته من دولة الإمارات العربية المتحدة مباشرة.

وبحسب المصادر فإن عضو مجلس السيادة السوداني محمد حسن التعايشي، سيعقد جلسة مباحثات في جوهانسبرج مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بشأن بعض الملفات التي تتعلق بالاتحاد الأفريقي.

فيما يتوجه عضو "السيادي" الفريق ياسر العطا إلى جيبوتي، وستكون نيجيريا محطة عضو المجلس أيضاً حسن شيخ إدريس.

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وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، قد وصلا إلى الإمارات، الإثنين، في زيارة استمرت حتى الثلاثاء.

وخلال تلك الزيارة، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الفريق أول البرهان والدكتور حمدوك؛ حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.





يشار إلى أن البرهان وحمدوك استبقا تواجدهما في أبوظبي بزيارة إلى السعودية؛ حيث التقيا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد.

وزار الفريق أول عبدالفتاح البرهان عددا من الدول الأفريقية والعربية لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارات أعضاء المجلس السيادي في إطار دعم العلاقات بين الخرطوم والبلدان الأفريقية، خاصة التي لم يتسنّ لرئيس مجلس السيادة زيارتها خلال جولته الأفريقية.

يذكر أن البرهان سبق وزار عدداً من الدول الأفريقية، أبرزها: (جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، تشاد)، وعلى المستوى العربي فقد زار كلا من مصر والسعودية والإمارات.