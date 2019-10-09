النزاع مع كوريا الشمالية يتصدر مباحثات واشنطن وطوكيو وسيؤول

اجتمع مسؤولون أمريكيون ويابانيون وكوريون جنوبيون، الثلاثاء، في واشنطن؛ لمناقشة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، بعد أيام من توقف مفاوضات بين بيونج يانج وواشنطن في السويد، وفق ما أكدت الخارجية الأمريكية.

والتقى المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيجون في لقاءين ثنائيين كلاً من ممثل كوريا الجنوبية لشؤون السلام في شبه الجزيرة لي دو-هون، والمدير الياباني لشؤون آسيا وأوقيانيا شيغيكي تاكيزاكي، وأجرى الممثلون الثلاثة كذلك اجتماعا مشتركا.

وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن الدبلوماسيين الثلاثة أعادوا التأكيد على أهمية التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وكل من كوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى أهمية التعاون الثلاثي حول كوريا الشمالية من أجل التوصل لنزع كامل للسلاح النووي، وسلام دائم في شبه الجزيرة الكورية".

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وانهارت المفاوضات، السبت، في السويد بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مع اتهام بيونج يانج لواشنطن بأنها أفشلت المحادثات رغم تأكيد الولايات المتحدة أن المفاوضات كانت "جيدة".

وغادرت كوريا الشمالية طاولة المفاوضات مؤكدةً خيبتها من غياب حلول جديدة ومبتكرة من واشنطن التي اقترحت بدورها عقد لقاء جديد في وقت لاحق من أكتوبر/تشرين الأول.

وتشكل هذه المحادثات المحاولة الأولى لتجديد الحوار بين البلدين منذ فشل قمة هانوي في فبراير/شباط بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وأجرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي تجربة لصاروخ باليستي بحر-أرض، بعدما كانت قد كثفت في الأشهر الأخيرة تجاربها على صواريخ قصيرة المدى.