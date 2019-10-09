البرلمان الإيطالي يوافق على تقليص عدد أعضائه أكثر من الثلث

وافق البرلمان الإيطالي على خفض عدد النواب بأكثر من الثلث، في تعديل أيدته حركة "5 نجوم" المناهضة للمؤسسات، وسط قلق من تأثير ذلك على المشهد السياسي بالبلاد.

وبموجب التعديل، ينخفض عدد النواب من 945 نائبا إلى 600 نائب. وعدد النواب الإيطاليين حاليا هو الثاني في أوروبا بعد بريطانيا (1455 نائبا) وقبل فرنسا (925 نائبا).

وأيدت هذا القانون كل الأحزاب الرئيسية؛ حيث يدعو إلى تقليص عدد المقاعد في مجلس النواب من 630 مقعدا حاليا إلى 400 مقعد، وتقليص عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 عضوا إلى 200 فقط.

وأكدت حركة "5 نجوم" أن تقليص عدد المشرعين، المقرر أن يبدأ سريانه في الانتخابات المقبلة في 2023، سيوفر للبلاد مئات الملايين من اليورو ويجعل البرلمان أكثر كفاءة.

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وقال لويجي دي مايو زعيم الحركة: إن "هذا يوم تاريخي. تمكنّا أخيرا من خفض عدد المشرعين للأبد".

ولكن هذا التعديل يمكن الطعن فيه خلال استفتاء عام مع تحذير معارضيه من أنه سيضعف الديمقراطية من خلال تسهيل حصول أعضاء جماعات الضغط على نفوذ داخل البرلمان المقلص.

وطعن أيضا المنتقدون في تأكيد حركة "5 نجوم" بأن هذا التعديل سيوفر 1.1 مليار دولار لإيطاليا خلال السنوات العشر المقبلة.

وتحدث المنتقدون عن أن المبلغ الذي سيتم توفيره فعليا نصف ما أعلنته الحركة، وهو يمثل قدرا بسيطا في إنفاق الحكومة الضخم.

وكان يشترط على كل من غرفتي البرلمان التصويت مرتين على التعديل الدستوري قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

ولم يحصل التعديل على غالبية الثلثين في مراحل التصويت السابقة، لكن معظم الأحزاب صوتت بالموافقة هذه المرة.