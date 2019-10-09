الإمارات تشارك في معرض الأسلحة والأمن بأوكرانيا

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض الأسلحة والأمن في العاصمة الأوكرانية كييف.



وقام وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية برئاسة اللواء الركن طيار عبدالله السيد محمد الهاشمي وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة، بجولة في المعرض شملت عدداً من منصات عرض الشركات الأوكرانية والإقليمية والدولية.

وخلال الجولة، اطلع الوفد الإماراتي على أحدث ما تنتجه هذه الشركات العالمية من المعدات والأسلحة والقدرات الدفاعية والأمنية.

Advertisements

وعلى هامش مشاركة الوفد الإماراتي، التقى اللواء الهاشمي مع النائب الأول لوزير الأمن القومي والدفاع الأوكراني سيرهي كريفونوس.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين الإمارات وأوكرانيا وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، بجانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل الوفد تحيات كلٍ من وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي إلى أوكرانيا، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين.

وافتتح المعرض أمس في مركز المعارض الدولي في العاصمة كييف ويستمر حتى 11 أكتوبر/تشرين أول الجاري، بمشاركة ممثلين عن 72 شركة من بينها 48 شركة أجنبية من 16 دولة، وفق إعلام محلي.