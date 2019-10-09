أبوالغيط يرفض التوغل التركي بسوريا والحريري يطالب بحل سياسي بإدلب

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
أبو الغيط
كتب
دمشق - الخليج 365
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ، اليوم الأربعاء، رفضه التوغل التركي في الأراضي السورية
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر بأن "موجة نزوح تشهده منطقة تل أبيض
من جانبه قال رئيس لجنة التفاوض السورية، نصر الحريري "نأمل من المجتمع الدولي حث النظام على إطلاق المعتقلين ووقف إطلاق نار شامل".
وتابع "لجنة الدستور لن يكون لها معنى دون الإفراج عن المعتقلين".
وبين أن "موجة نزوح غير مسبوقة في حال التصعيد في إدلب".
وطالب بدعم دولي حقيقي للحل السياسي في إدلب
وأشار إلى أن "اللجنة الدستورية لن تكون بديلا عن هيئة الحكم الانتقالي".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس لجنة التفاوض السورية.
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