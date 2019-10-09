تراجع الأسهم الأوروبية وسط تعاملات هادئة اليوم الأربعاء

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

أسهم أوروبية

كتب متابعات_الخليج 365

تراجعت الأسهم الأوروبية وسط تعاملات هادئة اليوم الأربعاء مع تصاعد التوترات بين أمريكا والصين قبل مفاوضات تجارية مهمة بين البلدين.



كما تضررت المعنويات بسبب الضبابية التي تكتنف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 % بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش مع استقرار مؤشرات معظم الدول أو انخفاضها قليلا.

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وفقدت أسهم شركات السيارات الشديدة التأثر بالرسوم الجمركية 0.5 % وخسر قطاع التكنولوجيا 0.4 % .

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وفاقم التوترات تحرك واشنطن لفرض قيود على إصدار تأشيرات السفر لمسؤولين صينيين في وقت متأخر من مساء أمس، بعد أن أضافت المزيد من الشركات الصينية لقائمة سوداء تجارية أمريكية، ما أثار شكوكا لدى المستثمرين بشأن التوصل إلى حل سريع للحرب التجارية القائمة منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أن تُستأنف المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم غدا الخميس.

وخالف الاتجاه النزولي المؤشر البريطاني فايننشال تايمز 100 إذ ارتفع قليلا مع استفادة الشركات التي تعتمد على التصدير بشدة من تراجع الجنيه الاسترليني.