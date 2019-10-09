الأربعاء 9 أكتوبر 2019

موسكو تحمل واشنطن مسؤولية توتر الوضع شمال سوريا

كتب متابعات_الخليج 365

حملت موسكو، الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية توتر الوضع في شمال سوريا بين الأكراد وتركيا التي تعتزم إجتياح مناطق الأكراد في سوريا .



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وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من مخاطر توجيه واشنطن إشارات متناقضة حول انسحاب أمريكي من شمال سوريا، معتبرًا أن ذلك قد ”يشعل المنطقة برمتها“.

وقال لافروف إن الأكراد يشعرون ”بقلق بالغ“ عقب الإعلان الأمريكي عن سحب قوات ويخشون أن يؤدي ذلك إلى ”إشعال المنطقة برمتها“.

وأضاف عقب محادثات في نور سلطان عاصمة كازاخستان ”يجب تجنب ذلك بأي ثمن“.