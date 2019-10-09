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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابو ظبي
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن بلاده تمارس “ضبط النفس” تجاه “تخرصات بعض المسؤولين” في حكومة المرتزقة على خلفية التصعيد بين الطرفين جنوب اليمن.
وقال قرقاش، في تغريدة نشرها مساء اليوم الثلاثاء: “ضبط النفس الذي تمارسه الإمارات أمام تخرصات بعض مسؤولي حكومة “المرتزقة” دليل نضج وعقل وهدفه تغليب المصلحة الأكبر”.
واشار قرقاش الى ان هدف بلاده هو دعم الجهود السعودية .
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش : هدفنا دعم الجهود السعودية في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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