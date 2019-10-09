ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أنّ "المبعوث الأميركي الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيغون، التقى في لقاءين ثنائيين كلًّا من ممثّل كوريا الجنوبية لشؤون السلام في شبه الجزيرة لي دو-هون، والمدير الياباني لشؤون آسيا وأوقيانيا شيغيكي تاكيزاكي. وأجرى الممثّلون الثلاثة كذلك اجتماعًا مشتركًا".
وأكّدت في بيان، أنّ "الدبلوماسيين الثلاثة أعادوا تأكيد أهميّة التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بالإضافة إلى أهميّة التعاون الثلاثي حول كوريا الشمالية، من أجل التوصّل لنزع كامل للسلاح النووي، وسلام دائم في شبه الجزيرة الكورية".
وكانت قد انهارت المفاوضات السبت في السويد بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مع اتهام بيونغ يانغ لواشنطن بأنّها أفشلت المحادثات، رغم تأكيد الولايات المتحدة أنّ المفاوضات كانت "جيّدة".
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع أميركي- ياباني- كوري جنوبي بواشنطن لمناقشة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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