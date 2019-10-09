سلامي: الصراع مع العدو هو صراع الارادات وايران منتصرة بهذا الصراع

اعتبر القائد العام لقوات حرس ​الثورة الاسلامية​ ​اللواء​ ​حسين سلامي​ أن "الصراع مع العدو هو صراع الارادات"، مؤكدا ان ​ايران​ منتصرة في هذا الصراع"، مشيراً إلى أنه "من دون ​الاستقلال​ السياسي لا يمكن الحديث عن سائر اشكال الاستقلال".

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