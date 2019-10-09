سلطات تايوان طردت سائحا صينيا لتخريبه جدارية تدعم حراك هونغ كونغ

طردت ​تايوان​ السائح الصيني لي شاودونغ، لتخريبه لوحةً جداريّةً رُفعت دعمًا للحراك الديمقراطي في ​هونغ كونغ​، في خطوة قد تثير غضب بكين.

وكان قد أوقف السائح بعدما قام بتمزيق صور عن "جدار لينون" (من اسم المغني البريطاني ​جون لينون​)، في حرم جامعة في تايبيه. وحظر على هذا السائح أيضًا السفر إلى تايوان لمدة خمس سنوات. وهذه أوّل عمليّة طرد تجري على علاقة بتظاهرات هونغ كونغ.

وكان قد شُيّد هذا الجدار دعمًا للحراك الاحتجاجي في هونغ كونغ، وهو مماثل لجدار آخر في براغ رفع تكريمًا لرسالة السلام التي دعا إليها جون لينون.

وانتشرت جداريات "لينون" بشكل كبير في جزيرة تايوان خصوصًا في الجامعات. وينشر على هذه الجداريات، كما في هونغ كونغ، ملصقات ولوحات مناهضة للحكومة في بكين.