اكد وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ أن "فئة ضئيلة جدا لا تمثل الشعب العراقي حاولت استغلال هموم هذا الشعب"، لافتاً إلى "إنني انني اشعر بان لدى الشعب العراقي هموما محقة تماما وان الحكومة العراقية اعلنت صراحة ايضا بانها ستبذل كل جهودها لمعالجة هذه الهموم والمتاعب التي يعاني منها الشعب العراقي ولكن من جانب اخر هنالك البعض سعوا لاستغلال هذه الهموم وهم فئة ضئيلة جدا ولا تمثل الشعب العراقي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: فئة ضئيلة جدا لا تمثل الشعب العراقي حاولت استغلال هموم هذا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.