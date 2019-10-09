إندلاع حريق هائل في مستودع شرق فرنسا

اندلع حريق هائل في أحد مستودعات منطقة فيلوربان في ​بلدية ليون​ بشرق فرنسا، ولم ترد ​تقارير​ عن أي إصابات أو عن سبب الحريق. وتوجه أكثر من 90 رجل إطفاء و35 ​سيارة​ إطفاء إلى مكان الحادث لاحتواء الحريق.

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