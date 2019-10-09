بارزاني وجه رسالة إلى ترامب: دماء الأكراد أغلى من المال والسلاح

وجه رئيس إقليم كردستان السابق، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وضع الأكراد حاليا بشمال سوريا، مشدداً على أن "دماء الأكراد أغلى من المال والسلاح"، مضيفاً "عزيزي ترامب، الرجاء أخذ العلم بأن شعب كردستان لطالما سعى لحقوقه العادلة".
ولفت إلى أنه "هزمت قوات البيشمركة تنظيم "داعش"، وشكلت جزءا فعالا من التحالف ضد الإرهاب".
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