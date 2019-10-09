بارزاني وجه رسالة إلى ترامب: دماء الأكراد أغلى من المال والسلاح

وجه رئيس إقليم ​كردستان​ السابق، رئيس ​الحزب الديمقراطي الكردستاني​، ​مسعود بارزاني​، رسالة إلى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بشأن وضع ​الأكراد​ حاليا بشمال ​سوريا​، مشدداً على أن "دماء الأكراد أغلى من ​المال​ و​السلاح​"، مضيفاً "عزيزي ترامب، الرجاء أخذ العلم بأن شعب كردستان لطالما سعى لحقوقه العادلة".

ولفت إلى أنه "هزمت قوات ​البيشمركة​ تنظيم "داعش"، وشكلت جزءا فعالا من التحالف ضد ​الإرهاب​".