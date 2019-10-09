رحب مدير مكتب الرئيس ال​إيران​ي ​محمود واعظي​ بـ"وقف ​إطلاق النار​ في ​اليمن​"، مشيراً إلى أن "السعوديين أدركوا أن الحرب لن تحسم الوضع هناك"، معتبراً أن "أي موقف سعودي لوقف الحرب في اليمن والحوار مع إيران خطوة مهمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: أي موقف سعودي لوقف الحرب في اليمن والحوار معنا خطوة مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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