بلومبيرغ: تركيا بدأت دخول الأراضي السورية

نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصدر كردي رسمي أن القوات التركية بدأت الدخول إلى شمال شرقي سوريا. وكان مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون قد كشف عن أن "الجيش التركي سيعبر مع الجيش السوري الحر الحدود مع سوريا بعد قليل"، مشيرا الى أنه "على المقاتلين الأكراد هناك أن يحولوا ولاءاتهم وإلا اضطرت ​تركيا​ لمنعهم من تعطيل" مساعيها في التصدي لمقاتلي "تنظيم داعش".

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