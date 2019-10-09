أعلن الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" أمين الناصر بأن "الشركة في طريقها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية شهر تشرين الثاني القادم"، مشيراً إلى ان "الهجمات التي تعرضت لها "أرامكو" رفعت أسعار النفط بنسبة 20%، قد تستمر إذا لم تكن هناك استجابة دولية منسقة".
ولفت إلى أن "غياب التصميم الدولي على اتخاذ إجراء ملموس قد يشجع المهاجمين ويعرض أمن الطاقة في العالم لخطر أكبر".
وتعرضت منشآت شركة "أرامكو" السعودية في 14 أيلول الماضي لهجوم أدى إلى انخفاض إنتاجها بنحو النصف، إلى نحو 5.7 مليون برميل يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "أرامكو": بطريقنا لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى بحلول نهاية تشرين الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.