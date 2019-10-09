رئيس "أرامكو": بطريقنا لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى بحلول نهاية تشرين الثاني

أعلن الرئيس التنفيذي لـ"​أرامكو​" أمين الناصر بأن "الشركة في طريقها لاستعادة ​الطاقة​ الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية شهر تشرين الثاني القادم"، مشيراً إلى ان "الهجمات التي تعرضت لها "أرامكو" رفعت أسعار ​النفط​ بنسبة 20%، قد تستمر إذا لم تكن هناك استجابة دولية منسقة".

ولفت إلى أن "غياب التصميم الدولي على اتخاذ إجراء ملموس قد يشجع المهاجمين ويعرض أمن الطاقة في ​العالم​ لخطر أكبر".

وتعرضت منشآت شركة "أرامكو" ​السعودية​ في 14 أيلول الماضي لهجوم أدى إلى انخفاض إنتاجها بنحو النصف، إلى نحو 5.7 مليون برميل يوميا.