العسكريون المتقاعدون يقطعون الطريق أمام مستديرة العدلية

قطع ​العسكريون المتقاعدون​ الطريق في العدلية امام مبنى الـTVA بالاتجاهين ما أدى إلى زحمة سير خانقة.

كما توجهت مجموعة من الحراك وافترشت الارض في النفق المتجه من العدلية بإتجاه جسر الفيات ما ادى إلى قطعها.

هذا وينظم العسكريون المتقاعدون منذا الساعة 6 صباحا إعتصاما أمام مبنى الـTVA في كورنيش النهر، احتجاجا على الأزمة المعيشية، وعدم توقيع ودفع مستحقات نهاية الخدمة للمسرحين الجدد، والمساعدات المدرسية، وعدم دفع المساعدات المرضية وتحسين الطبابة العسكرية "رغم حسم 1,5 بالمئة من رواتب العسكريين بهذه الذرائع".