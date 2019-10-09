أعلنت "​قوات سوريا الديمقراطية​" "قسد" أنه "في الوقت الذي تهدد فيه ​تركيا​ بشن عملية عسكرية شمال شرق سوريا، شنت خلايا داعش النائمة هجوما كبيرا على القواعد الأمنية لقواتنا في ​الرقة​"، داعية المجتمع الدولي الى التصدي للهجوم التركي الذي يدعم "داعش".

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كانت هذه تفاصيل خبر "قسد": داعش هاجم مواقعنا في الرقة بالتزامن مع تأهب جيش تركيا لشن عملية شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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