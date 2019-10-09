الإدارة الذاتية الكردية تدعو المدنيين للتوجه الى الحدود لمواجهة القوات التركية

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في بيان أنه "مع تصاعد وتيرة التهديدات وتحشد الجيش التركي نعلن حالة النفير العام لمدة ثلاثة أيام على مستوى شمال وشرق سوريا"، داعية "كافة إداراتنا ومؤسساتنا وشعبنا بكل مكوناته للتوجه إلى المنطقة الحدودية المحاذية لتركيا للقيام بواجبهم الأخلاقي وإبداء المقاومة في هذه اللحظات التاريخية الحساسة".
وحثّت الإدارة الذاتية "كافة أبناء شعبنا" على "القيام بالاحتجاجات والاعتصامات في كافة أماكن تواجدهم" حول العالم، محملة "الأمم المتحدة وكافة الدول والمؤسسات صاحبة القرار والتأثير في الشأن السوري كامل المسؤولية الأخلاقية والوجدانية عن أي كارثة انسانية تلحق بشعبنا في شمال وشرق سوريا".
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