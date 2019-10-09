اخبار العالم

الإدارة الذاتية الكردية تدعو المدنيين للتوجه الى الحدود لمواجهة القوات التركية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في بيان أنه "مع تصاعد وتيرة التهديدات وتحشد ​الجيش التركي​ نعلن حالة النفير العام لمدة ثلاثة أيام على مستوى شمال وشرق ​سوريا​"، داعية "كافة إداراتنا ومؤسساتنا وشعبنا بكل مكوناته للتوجه إلى المنطقة الحدودية المحاذية ل​تركيا​ للقيام بواجبهم الأخلاقي وإبداء ​المقاومة​ في هذه اللحظات التاريخية الحساسة".

وحثّت الإدارة الذاتية "كافة أبناء شعبنا" على "القيام بالاحتجاجات والاعتصامات في كافة أماكن تواجدهم" حول ​العالم​، محملة "​الأمم المتحدة​ وكافة الدول والمؤسسات صاحبة القرار والتأثير في الشأن السوري كامل المسؤولية الأخلاقية والوجدانية عن أي كارثة انسانية تلحق بشعبنا في شمال وشرق سوريا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة الذاتية الكردية تدعو المدنيين للتوجه الى الحدود لمواجهة القوات التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا