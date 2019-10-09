الإدارة الذاتية الكردية تدعو المدنيين للتوجه الى الحدود لمواجهة القوات التركية

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في بيان أنه "مع تصاعد وتيرة التهديدات وتحشد ​الجيش التركي​ نعلن حالة النفير العام لمدة ثلاثة أيام على مستوى شمال وشرق ​سوريا​"، داعية "كافة إداراتنا ومؤسساتنا وشعبنا بكل مكوناته للتوجه إلى المنطقة الحدودية المحاذية ل​تركيا​ للقيام بواجبهم الأخلاقي وإبداء ​المقاومة​ في هذه اللحظات التاريخية الحساسة".

وحثّت الإدارة الذاتية "كافة أبناء شعبنا" على "القيام بالاحتجاجات والاعتصامات في كافة أماكن تواجدهم" حول ​العالم​، محملة "​الأمم المتحدة​ وكافة الدول والمؤسسات صاحبة القرار والتأثير في الشأن السوري كامل المسؤولية الأخلاقية والوجدانية عن أي كارثة انسانية تلحق بشعبنا في شمال وشرق سوريا".