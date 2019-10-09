دعموش: حزب الله لن يستسلم امام العقوبات والضغوط الاميركية

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ الشيخ علي دعموش ان "أعداءنا قد يتمكنون من محاصرتنا أو من شن حرب نفسية وإعلامية وسياسية واقتصادية وعسكرية علينا، لكن لا يمكن لأحد أن ينتزع منا عنصر الإيمان والالتزام بقناعاتنا ومسؤولياتنا وواجباتنا تجاه بلدنا وأمتنا".

وخلال رعايته حفل تخريج المشاركين في الدورات والورش التعليمية والتأهيلية الذي أقامته ​بلدية حارة حريك​ وجمعية البر والتقوى، قال: "نحن معنيون بالحفاظ على استقلال وسيادة بلدنا، وعناصر القوة التي يمتلكها، والدفاع عنه، وافشال كل ما يحاك ضده وضد شعبه مهما كان الثمن، ولم ولن نتخلى عن مسؤولياتنا في ذلك خلال كل المراحل السابقة، وقد أفشلنا في السابق كل المحاولات الاميركية والاسرائيلية للقضاء على ​المقاومة​، وتحريض ال​لبنان​يين على بعضهم، وتخريب السلم الاهلي، بالوعي و​الثبات​ والوحدة الوطنية والتعاون والحكمة، واليوم نستطيع ان نفشل التحديات والضغوط الامريكية ​الجديدة​ على لبنان بالصبر ووحدة الموقف الوطني والتعاون بين الجميع لتقوية ​الاقتصاد​ الوطني والحفاظ على السيادة ورفض التدخل الامريكي بالشأن المالي اللبناني".

ودعا اللبنانيين الذين يراهنون على الاميركي في الداخل ويبنون الاوهام على الاجراءات الاميركية الى "ان يأخذوا العبرة من ​السعودية​ و​الامارات​ و​الاكراد​ وغيرهم، ممن راهنوا على ​اميركا​ وخيبت اميركا آمالهم وباعتهم وتركتهم في مستنقع الازمات يتخبطون، من دون ان تتحرك للدفاع عنهم الا في حدود الاستنكارات والمواقف الكلامية والتهديدات الفارغة".

واشار الى انه "على اللبنانيين ان لا يكونوا اميركيين اكثر من الاميركي، خصوصا فيما يتعلق بالعقوبات التي تفرضها ​الولايات المتحدة​ على لبنان و​الشعب اللبناني​ والمؤسسات والبنوك والاشخاص". وشدد على ان "حزب الله لن يستسلم امام العقوبات والضغوط الاميركية ولن يسمح لاحد التلاعب بمصالح الناس واخذ البلد نحو الانهيار والخراب".