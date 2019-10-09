لفت ​محافظ​ ​النبطية​ ​محمود المولى​ إلى أنه "حفاظا على صحة المواطن ومصلحته ونظرا للضرر البيئي والصحي الذي ينتج عن عملية حرق ​النفايات​ او رميها عشوائيا في أماكن غير مخصصة خصوصا في الاماكن الحرجية أو القريبة من مصادر ​المياه​، طلبت ​وزارة الداخلية​ من البلديات منع حرق النفايات ومنع رميها في الاماكن الحرجية على ان تتحمل ​البلدية​ كافة المسؤوليات بالتعويض على المتضررين عن الاضرار الناتجة عن حرق النفايات".

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كانت هذه تفاصيل خبر المولى: الداخلية طلبت من البلديات منع حرق النفايات ومنع رميها بالاماكن الحرجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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