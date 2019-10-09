صدور مرسوم جدولة قروض الصندوق المستقل للاسكان للمرة الأخيرة ولـ 4 سنوات

أعلن مكتب الإعلام والعلاقات العامة في ​المؤسسة العامة للاسكان​ في بيان أنه يهم المؤسسة العامة للاسكان ان تبلغ المواطنين المقترضين من الصندوق المستقل للإسكان الممتنعين عن دفع الأقساط المترتبة عليهم منذ سنوات عدة بصدور المرسوم رقم 5501 بتاريخ 29 آب 2019 الذي يسمح بجدولة أخيرة للأقساط المتعثرة لأربع سنوات كحد اقصى تحتسب ابتداء من تاريخ صدوره".

وأوضح أن "المرسوم في مادته الأولى قال: تعاد لمرة أخيرة جدولة الأقساط المستحقة وغير المدفوعة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم لأربع سنوات كحد اقصى، وتوزع قيمتها بالتساوي على عدد الأقساط المتبقية وغير المستحقة. وقالت المادة الثانية: يعفى المقترض المتخلف الذي استفاد من اعادة الجدولة من غرامة التأخير المتوجبة عليه في حال قيامه بتسديد الأقساط المعاد جدولتها باستحقاقاتها ومن دون تأخير".

ولفتت المؤسسة نظر المقترضين الى أن "التردد في تلبية ما نص عليه المرسوم من مهل نهائية سيدفع المؤسسة الى اتخاذ التدابير القانونية المنصوص عنها في العقود الثنائية الموقعة بين الصندوق والمقترضين لحماية ​المال​ العام وهي تنبه الى ضرورة التجاوب مع مضمون هذا التحذير باعتباره الفرصة الأخيرة للإحتفاظ بممتلكاتهم".