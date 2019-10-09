علمت "​الخليج 365​" أنه "خلال قيام الزميل المصوّر في "النشرة" ​محمد سلمان​، والمصوّر التلفزيوني لقناة الـLBC والمصور الفوتوغرافي فضل عيتاني بتصوير حراك ​العسكريين المتقاعدين​، حصل إشكال وتضارب بين المتظاهرين، ولدى قيام المصورين بتصويرهم قام المتعاقدون بالتهجم على المصوّرين محاولين تكسير كاميراتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بعض المتظاهرين يعتدون على زملاء مصوّرين خلال حراك العسكريين المتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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