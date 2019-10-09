جنبلاط: قرار الغاء هيئة حقوق الانسان ارعن ويدل على عدم اكتراثهم لحالة السجناء

لفت رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "تحت شعار التوفير وبشخطة قلم قرورا الغاء الهيئة الوطنية ل​حقوق الانسان​. يا له من قرار ارعن يدل على عدم اكتراثهم لحالة ​السجناء​ مثلا وممارسة التعذيب عند بعض الاجهزة وغيرها من القضايا التي تتعلق بكرامة الانسان.كل ما يهمهم الحفاظ على امتيازاتهم في التهرب الضريبي في البواخر و​الاتصالات​".

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