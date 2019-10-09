لفت عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد الحجار​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "من جديد ومنذ وعينا، يثبت ​الخليج العربي​ أنه العمق الطبيعي ل​لبنان​ والسند الصادق في الملمّات لشعبه ودولته. اليوم ​الإمارات​ وغدا ​السعودية​ و​الكويت​ ومصر وغيرهم من الأشقاء. كل الشكر للإمارات قيادة وشعبا من كل لبناني حريص على هويته العربية. أما فيما خص القلة الجاحدة فلها ألله فيما تفعل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: كل الشكر للإمارات قيادة وشعبا من كل لبناني حريص على هويته العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.