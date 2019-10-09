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اخلاء وهدم منزل بتحويطة الغدير بقرار من عطالله ضمن اطار ملف المهجرين

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أقدم عناصر من ​قوى الامن الداخلي​ على اخلاء وهدم منزل ب​تحويطة الغدير​ في ​الضاحية الجنوبية​ بقرار من وزير المهجرين ​غسان عطالله​ ضمن اطار ملف المهجرين.

وأوضح رئيس دائرة الاخلاء في الوزارة "إننا كنا قد أبلغنا الشاغلة بضرورة اخلاء المنزل ولكن لم تتجاوب معنا، فاضطرينا إلى القيام بذلك اليوم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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