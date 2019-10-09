اخلاء وهدم منزل بتحويطة الغدير بقرار من عطالله ضمن اطار ملف المهجرين

أقدم عناصر من ​قوى الامن الداخلي​ على اخلاء وهدم منزل ب​تحويطة الغدير​ في ​الضاحية الجنوبية​ بقرار من وزير المهجرين ​غسان عطالله​ ضمن اطار ملف المهجرين.

وأوضح رئيس دائرة الاخلاء في الوزارة "إننا كنا قد أبلغنا الشاغلة بضرورة اخلاء المنزل ولكن لم تتجاوب معنا، فاضطرينا إلى القيام بذلك اليوم".