اخلاء وهدم منزل بتحويطة الغدير بقرار من عطالله ضمن اطار ملف المهجرين

أقدم عناصر من قوى الامن الداخلي على اخلاء وهدم منزل بتحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية بقرار من وزير المهجرين غسان عطالله ضمن اطار ملف المهجرين.
وأوضح رئيس دائرة الاخلاء في الوزارة "إننا كنا قد أبلغنا الشاغلة بضرورة اخلاء المنزل ولكن لم تتجاوب معنا، فاضطرينا إلى القيام بذلك اليوم".
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