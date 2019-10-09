لازاريني: ادارة عمليات الأمم المتحدة في لبنان بالاعتماد أكثر على شراء المنتجات الوطنية

التقى وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​، الممثل المقيم للامم المتحدة في ​لبنان​ ​فيليب لازاريني​ الذي لفت الى "أننا ناقشنا تطور الأوضاع الاقتصادية في لبنان، كما تطرقنا الى الدعم الذي تؤمنه ​الأمم المتحدة​ للمؤسسات اللبنانية، ونتطلع الى ارساء الطريقة الفضلى للمنظمات الدولية العاملة في لبنان لتشجيعها على شراء المنتجات اللبنانية، وذلك للمساعدة على تخطي مشاكل لبنان الاقتصادية".

اضاف: "اطلعت الوزير ابو فاعور على ان مساهمة ​الامم المتحدة​ السنوية في ​الاقتصاد اللبناني​ تبلغ مليار ​دولار​، ونحاول اليوم ادارة عملياتنا بالاعتماد أكثر على شراء المنتجات اللبنانية".

