التقى وزير الصناعة وائل ابو فاعور، الممثل المقيم للامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني الذي لفت الى "أننا ناقشنا تطور الأوضاع الاقتصادية في لبنان، كما تطرقنا الى الدعم الذي تؤمنه الأمم المتحدة للمؤسسات اللبنانية، ونتطلع الى ارساء الطريقة الفضلى للمنظمات الدولية العاملة في لبنان لتشجيعها على شراء المنتجات اللبنانية، وذلك للمساعدة على تخطي مشاكل لبنان الاقتصادية".
اضاف: "اطلعت الوزير ابو فاعور على ان مساهمة الامم المتحدة السنوية في الاقتصاد اللبناني تبلغ مليار دولار، ونحاول اليوم ادارة عملياتنا بالاعتماد أكثر على شراء المنتجات اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر لازاريني: ادارة عمليات الأمم المتحدة في لبنان بالاعتماد أكثر على شراء المنتجات الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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