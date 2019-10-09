المنلا: صحة "سيدر" جيدة وسينطلق بدينامية جديدة في منتصف تشرين الثاني

علق مستشار رئيس ​الحكومة​ ​نديم المنلا​ على ​مؤتمر​ الاستثمار ال​لبنان​ي - الإماراتي الذي عقد يوم الاثنين في ​ابو ظبي​، قائلا "يمكن القول أنه بكل المقاييس أي بالشكل والمضمون كان ناجحا والاماراتي أبدى استعداد للاستثمار في لبنان في عدة قطاعات منها ​الطاقة المتجددة​، ​الزراعة​ و​النفط والغاز​ بالاضافة إلى الاستثمارات المالية"، مشيراً إلى أن "باكورة هذا المؤتمر كان رفع منع السفر عن الاماراتيين إلى لبنان لأنه منطقيا الشركات الاماراتية لا يمكنها القدوم إذا هناك منع سفر وهذا الرفع كان جرعة رمزية ومعنوية للبنانيين وللاماراتيين وانعكس ذلك في الحجوزات غير الاعتيادية التي شهدها لبنان كما سمعنا في الايام الماضية".

وفي حديث تلفزيوني، أكد المنلا "إننا نتفهم أن هناك قلق عند اللبنانيين بسبب الوضع الراهن والامر يتطلب سرعة كبيرة عند السياسيين لاتخاذ القرارات واجراء الاصلاحات المناسبة"، مشيراً إلى أن "المليار و200 مليون ​دولار​ التي تم رصدها في "سيدر" للبنان موجودة وكل ما يقال عن خلافات بين ​فرنسا​ و​اميركا​ وبين ​النبك​ الدولي وفرنسا غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة".

ولفت إلى أن "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يعمل لمساعدة ​الاقتصاد اللبناني​ والافرقاء السياسيين و​الشعب اللبناني​ يعلمون ذلك وعلينا التكاتف معه ومع جهوده وحركته الدائمة في هذا المجال"، مشيراً إلى أن "هناك مؤتمرا لمتابعة "سيدر" في تشرين الثاني هدفه القيام بجردة للاعمال التي قام بها لبنان و​المجتمع الدولي​ سيعرض المشاريع التي وافق عليها من أجل تمويلها"، مؤكداً أن "سيدر" "ماشي" وصحته جيدة ومعافى وسينطلق بدينامية جديدة في منتصف تشرين الثاني وكل ما يحكى عكس ذلك غير صحيح".