نُقل احد العسكريين المتقاعدين الى المستشفى نتيجة عارض صحي.
وتجدر الاشارة الى انه يعاني من مرض في القلب ونقله الى المستشفى جاءلسبب صحي فقط لا بسبب اي اشكال او تدافع.
هذا وينظم العسكريون المتقاعدون منذا الساعة 6 صباحا إعتصاما أمام مبنى الـTVA في كورنيش النهر، احتجاجا على الأزمة المعيشية، وعدم توقيع ودفع مستحقات نهاية الخدمة للمسرحين الجدد، والمساعدات المدرسية، وعدم دفع المساعدات المرضية وتحسين الطبابة العسكرية "رغم حسم 1,5 بالمئة من رواتب العسكريين بهذه الذرائع".
كانت هذه تفاصيل خبر نقل احد العسكريين المتقاعدين الى المستشفى نتيجة عارض صحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.