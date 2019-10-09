نقل احد العسكريين المتقاعدين الى المستشفى نتيجة عارض صحي

نُقل احد ​العسكريين المتقاعدين​ الى المستشفى نتيجة عارض صحي.

وتجدر الاشارة الى انه يعاني من مرض في القلب ونقله الى المستشفى جاءلسبب صحي فقط لا بسبب اي اشكال او تدافع.

هذا وينظم ​العسكريون المتقاعدون​ منذا الساعة 6 صباحا إعتصاما أمام مبنى الـTVA في ​كورنيش النهر​، احتجاجا على الأزمة المعيشية، وعدم توقيع ودفع مستحقات نهاية الخدمة للمسرحين الجدد، والمساعدات المدرسية، وعدم دفع المساعدات المرضية وتحسين الطبابة العسكرية "رغم حسم 1,5 بالمئة من رواتب العسكريين بهذه الذرائع".