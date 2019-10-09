شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سعاد المصرى: قمة مصر وقبرص واليونان تهدف لتعزيز التعاون بكافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة سعاد المصرى عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، إن القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان تهدف لتحقيق أمن واستقرار دول منطقة البحر المتوسط، وتعزيز التعاون فى العديد من المجالات، أبرزها التنمية والاقتصاد والطاقة، وعدد من الملفات والقضايا المطروحة على الساحة الدولية.

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وأشارت المصرى، إلى أن أمن واستقرار البحر المتوسط هو الهدف الأسمى للقمة، وذلك من خلال تعزيز علاقات التعاون الأمنى والعسكرى والمناورات المشتركة بين الدول الثلاثة، لتحقيق مزيد من الأمن فى المنطقة، والتصدى لأى محاولات من شأنها إثارة القلق فى المنطقة.

وأوضحت المصرى، أن التعاون لن يقتصر على الشق الأمنى والعسكرى فقط، بل التعاون فى مجال الطاقة، واتاحة سبل التوسع والتطور التدريجي في هذا مجال الغاز الطبيعى، وفتح آفاق جديدة وسوقًا متكاملة للغاز في شرق المتوسط ذلك كان أحد أهداف مصر في دعوتها لإنشاء هذه السوق للاستفادة من خيرات المنطقة والموارد والخبرات المشتركة لتحقيق النفع للدول الثلاث.