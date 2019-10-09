شكرا لقرائتكم خبر عن الاشتراك بمراكز الشباب والأندية.. أبرز مكتسبات ذوى الإعاقة بالقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، التزامات للوزارات المعنية بالقانون لتقديم الخدمة والحقوق المنصوص عليها فى القانون، والتى يعد أبرزها دمجهم فى المجتمع، وحقهم فى المسكن والنقل والمواصلات، وفيما يلى نرصد كيفية حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على الأنشطة الرياضية: تلتزم الوزارة المختصة بالشباب والرياضة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى البرامج والأنشطة الرياضية والترويحية وفقا للآتى: رعاية المتميزين والموهوبين فى جميع الأنشطة الثقافية والرياضية. توفير الأنشطة الدامجة للأشخاص ذوى الإعاقة على المستوى المحلى والدولى. إتاحة الاشتراك بمراكز الشباب والأندية الرياضية للأشخاص ذوى الإعاقة. Advertisements إتاحة الفرصة أمام الأشخاص ذوى الإعاقة لتمثيلهم فى الجمعيات العمومية بمراكز الشباب والأندية الرياضية. توفير کود الإتاحة الهندسى داخل الأندية ومراكز الشباب والهيئات التابعة للوزارة، وكذلك مراكز التعليم المدني ونزل الشباب والمدن الشبابية بالمحافظات لتسهيل حركة الأشخاص ذوى الإعاقة. منح المتميزين والحاصلين على بطولات دولية وبارالمبية أسوة بالأشخاص من غير ذوى الإعاقة منح مادية أو عينية. إقامة أنشطة شبابية ورياضية داخل الهيئات التابعة للأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم في الدوريات والأنشطة الرسمية. توفير البرامج التدريبية اللازمة لبناء قدرات العناصر البشرية من العاملين بالهيئات التابعة للتعامل مع الأشخاص ذوو الإعاقة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي. توفير الدعم المادي والكافي للهيئات الرياضية المسئولة عن تنفيذ الأنشطة الرياضية للأشخاص ذوى الإعاقة.

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