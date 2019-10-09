شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يستمع اليوم إلى بيان هام من الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمع اليوم أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي يرأسها الدكتورعلى عبد العال، إلى بيان هام من الحكومة، حيث يحضر الجلسة كل من، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزيرى الخارجية ووزير الرى.



وكان المجلس أمس استمع إلى بيان من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عرض فيه، تقرير الحكومة بعنوان (مصر تنطلق .. ويستمر العمل)، وتضمن شرحا للأوضاع الاقتصادىة للدولة وجهود الحكومة وأجهزة الدولة فى إصلاح هيكل الاقتصاد المصرى، وما صاحب عملية الإصلاح من إجراءات حماية اجتماعية والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، وما اعقبه من تعليقات لممثلي الهيئات البرلمانية والنواب.

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وقال عبد العال، في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، إنه سيتم استكمال الاستماع إلي كلمات النواب والمناقشات بعد انتهاء الحكومة غداً في إلقاء بياناً هام لها في الجلسة العامة.

وكان الدكتور "عبد العال" أعلن خلال الجلسة أمس قائلا: "أخطركم أن رئيس مجلس الوزراء، ومعه وزير الخارجية، و وزير الموارد المائية والرى سيحضرون غدا الجلسة العامة لإلقاء بيان هام جدا، ويجب أن تحرصوا على الحضور".

