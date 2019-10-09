برلمانية تطالب الحكومة بصرف العلاوات الخمس وأحقية جمع المعاش والوظيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكدت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن موقف الحكومة من إضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات أخطر القضايا التي تؤرق المواطنين.

وأوضحت عبد الحليم، في بيان الأربعاء، أن تأخير التزام الحكومة ووزارة التضامن، بإضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، يتنافى مع دولة القانون التي نحلم بها، ويجب أن تستجيب الحكومة لموقف القضاء في هذا الأمر، حرصا على تطبيق مبدأ احترام القضاء وإرجاع حقوق أصحاب المعاشات.

وطالبت بمراجعة الحكومة لقراراتها بشأن بمنع الجمع بين المعاش ومن يعمل بوظيفة بعد المعاش لاسيما وأن الظروف المعاشية والحياتية أصبحت تثقل كاهل المواطنين.