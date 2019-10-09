"العصار" يبحث مع شركة "منسك" البيلاروسية توطين صناعة المحركات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مديرعام شركة "منسك موتورز" البيلاروسية؛ لبحث توطين صناعة المحركات بالتعاون مع شركة "حلوان لمحركات الديزل" إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي بمقر ديوان عام الوزارة. وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، يأتي اللقاء استكمالا لمناقشات على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدولة بيلاروسيا خلال شهر يونيو الماضي. واستعرض اللقاء الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبشرية بشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتأكيد اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة ومختلف الشركات البيلاروسية في العديد من الصناعات المدنية والتي تتمثل في "تصنيع المعدات الزراعية، الشاحنات، الصوامع، اللوادر والمعدات الثقيلة"، وتأكيد رغبة شركات الإنتاج الحربي فى توسيع آفاق التعاون مع الشركات البيلاروسية وتبادل الخبرات التكنولوجية والفنية مع الجانب البيلاروسي في مجالات جديدة منها "محركات الديزل" بالتعاون مع شركة "منسك موتورز".

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