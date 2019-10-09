بالصور.. تطهير البالوعات استعدادًا لفصل الشتاء ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد-طارق الرفاعي:

واصلت أحياء محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، أعمال تطهير بالوعات الأمطار، استعدادًا لموسم الشتاء.

وأشار المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، إلى أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وجه باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، وتطهير ومراجعة البالوعات بصفة دائمة، لتقليل المشاكل التي قد تحدث بسبب الأمطار الغزيرة.

وأكد السكرتير العام على أنه يجري التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للدفع بسيارات شفط مياه الأمطار، وسيارات الكسح.