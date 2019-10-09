قاضٍ بالإمارات يصدر عقوبة ”غريبة“ بحق شاب قدم شكوى بوالده

ألزم قاضٍ في رأس الخيمة في دولة الإمارات شابًا عربيًا في العقد الثاني من عمره بتقبيل رأس والده، والتنازل عن الشكوى المقدمة ضده، وإنهاء الخصومة بينهما، وذلك في قرار هدف إلى إنهاء النزاع بين الأب وابنه.
ووفق صحيفة ”الاتحاد“ المحلية، فإن الابن كان قد تقدم ببلاغ ضد والده بدعوى استيلائه على مبلغ مالي يصل إلى 17 ألف درهم (ما يعادل 4,500 دولار)، حيث رفض والده رد المبلغ، فيما اتهم الأب (وهو في العقد السادس من العمر) ابنه بتحطيم أثاث المنزل.
بدوره، استجاب الأب لقرار القاضي حيث تنازل عن شكواه ضد ابنه.
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