الليبية للنفط ببنغازي تتهم غسان سلامة بالتدخل في القطاع‎

عبرت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة عن قلقها إزاء تدخل المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة في الشأن الليبي بشكل عام وقطاع النفط بشكل خاص.

واعتبرت المؤسسة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء أن تدخلات سلامة تمثل خرقًا واضحًا لإطار ونطاق المهمة المنوطة به داخل ليبيا.

واتهمت البعثة الأممية بأنها: ”تغض الطرف عن الانتهاكات التي تقوم بها المؤسسة في طرابلس، المتعلقة بمنع تزويد الوقود للمطارات المدنية في مدينة بنغازي والابرق والزنتان، وهي انتهاكات يمكن اعتبارها جريمة ضد الإنسانية“. وفق البيان.

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وقالت المؤسسة التابعة لمجلس النواب إنها المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاع النفط بكافة جوانبه الإدارية والفنية، وذلك وفقًا للتشريعات والقوانين النافذة في البلاد

واتهمت المؤسسة مصطفى صنع الله، بأنه منتحل صفة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، قائلة : ”إن ادعاءه المدعوم بما يسمى المجتمع الدولي، لن يفيده في شيء عندما تتم مساءلته قانونيًا أمام القضاء الليبي، خاصة مع انحيازه التام لحكومة المليشيات“، حسب تعبير البيان.

وتعاني المؤسسة الوطنية للنفط الموجودة في طرابلس، من مشاكل اقتصادية، حيث أعلنت اليوم الثلاثاء أنها عاجزة عن سداد أجور سبتمبر المنصرم، لموظفي وحدة لتوزيع الوقود في الشرق.

وقالت إنها لا تستطيع سداد أجور عمال البريقة في مناطق الوسط والشرق الخاضعة لسيطرة الجيش الليبي.