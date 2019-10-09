ألمانيا.. سوري ينفذ عملية صدم بشاحنة سرقها

تحقق السلطات الألمانية، الثلاثاء، في دوافع رجل سوري خطف شاحنة كبيرة وصدم بها عدة سيارات كانت متوقفة عند إشارة ضوئية في مدينة ليمبورغ في غرب ألمانيا، ما أدى إلى إصابة العديد.

وقال مكتب الادعاء العام إنه فتح تحقيقًا في محاولة قتل ضد سوري يبلغ من العمر (32 عامًا) لم تكشف عن اسمه.

وجاء في بيان المكتب أن ”التحقيق يجري في الدافع وراء الحادث“، متابعًا: ”لا يمكننا التحدث عن الدافع، ونتحرى كافة الأدلة“.

وألمانيا في حالة تأهب عقب هجمات مسلحة وقعت في السنوات الأخيرة، وأعلن تنظيم ”داعش“ مسؤوليته عنها.

وكان أكثر هذه الهجمات دموية في 2016 عندما قتل شاب تونسي (23 عامًا) 12 شخصًا، بعد أن سرق شاحنة وصدم بها مرتادي سوق لعيد الميلاد في برلين.

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ودعا وزير داخلية مقاطعة هسه بيتر بيوث السكان إلى عدم التسرع في الاستنتاجات.

وقال: ”رغم أن ما حدث يذكّر بالهجمات المروعة في نيس وبرلين، فإن دافع الرجل المحتجز لا يزال غير واضح“.

وأضاف أن السلطات الأمنية لم تعثر حتى الآن على أية ”علاقة بالهجمات الإسلامية العنيفة“.

وصدمت الشاحنة سبع سيارات وشاحنة كانت تقف عند إشارة ضوئية حمراء قبالة محكمة في ليمبورغ، بعد ظهر يوم الإثنين، ما أدى إلى تصادمها.

وأصيب تسعة أشخاص بجروح طفيفة، من بينهم سائق الشاحنة المسروقة الذي اعتقلته الشرطة التي كانت موجودة في المكان فورًا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر أمنية قولها: إن المشتبه به معروف لدى الشرطة لتعاطيه المخدرات وتسببه بأحداث أصابت أشخاصًا بجروح خطيرة.