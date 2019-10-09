رئيسة مجلس النواب الأمريكي تتهم البيت الأبيض بإخفاءالحقائق

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ، اليوم الأربعاء، أن رفض البيت الأبيض التعاون مع الكونجرس في التحقيق الجاري بشأن احتمال إطلاق إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترامب، هو "محاولة إخفاء وقائع على نحو غير قانوني".
وقالت بيلوسي ـ في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز
وقد أبلغ البيت الأبيض ـ أمس الثلاثاء ـ الكونجرس بأنه يرفض التعاون مع التحقيق الجاري، معتبرا أن هذا التحقيق يفتقد إلى الشرعية الدستورية.
وقال محامي البيت الأبيض بات سيبولوني ـ في رسالة بعثها إلى بيلوسي ـ إن "تحقيقكم يفتقد إلى الأسس الشرعية الدستورية أو أدنى مظاهر الحياد"، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف "لن يسمح الرئيس ترامب لإدارته بالمشاركة في هذا التحقيق المنحاز".
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