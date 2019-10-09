لافروف: ندعو لحل أزمة شمال سوريا عبر حوار بين أنقرة ودمشق والأكراد

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى حل الأزمة في شمال شرق سوريا عن طريق الحوار بين أنقرة ودمشق والأكراد.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن "موقفنا ينطلق منضرورة حل المشاكل في سوريا عبر الحوار بين السلطة المركزية في دمشق وممثلين عن الأكراد، الذين هم سكان تقليديون لهذه الأرض".
وأعربت موسكو في وقت سابق، تعليقا على احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية في شمالي سوريا، عن أملها في أن تلتزم تركيا في جميع الظروف بوحدة الأراضي السورية.
كما أكدت على ضرورة تفادي أي أعمال من شأنها أن تعرقل التسوية السلمية في سوريا.
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